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Equinor в I квартале снизила чистую прибыль и добычу на 2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль и добычу на 2%.

В январе-марте чистая прибыль компании $2,630 млрд против $2,672 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль упала на 37% - до $1,789 млрд.

Выручка увеличилась на 19% и достигла $29,92 млрд.

Скорректированная операционная прибыль выросла на 15% и составила $8,646 млрд. Аналитики оценивали данный показатель в $8,51 млрд, согласно предоставленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Добыча компании в минувшем квартале опустилась до 2,123 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,164 млн бнэ годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов снизилась на 7% - до $70,6 за баррель.

Equinor по-прежнему планирует в 2025 году увеличить добычу примерно на 4%. Капвложения запланированы в объеме около $13 млрд по сравнению с $12,1 млрд в 2024 году.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на прежнем уровне - 37 центов на акцию. Также Equinor подтвердила, что до конца 2025 года планирует вернуть акционерам $9 млрд, в том числе $5 млрд за счет buyback.

За последние три месяца капитализация Equinor снизилась почти на 11%, тогда как норвежский фондовый индекс OSEAX потерял менее 2%.

Equinor Норвегия
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