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Banco Santander увеличил квартальную чистую прибыль на 11%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, а также сообщил, что планирует выкупить собственные акции на сумму 10 млрд евро.

В октябре-декабре чистая прибыль банка выросла на 11%, до 3,27 млрд евро.

Выручка Santander в четвертом квартале увеличилась на 10%, до 16,03 млрд евро с 11,78 млрд евро годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что банк зафиксирует чистую прибыль в размере 2,95 млрд евро, выручку - на уровне 15,39 млрд евро.

Показатель рентабельности материального капитала (RoTE) в 2024 году составил 16,3%. В 2025 году Santander ожидает, что RoTE превысит 17%.

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) в декабре повысился до 12,8% с 12,3% годом ранее.

Руководство банка объявило о планах выкупить собственные акции на сумму 10 млрд евро, направив на это средства из прибыли за 2025 и 2026 годы.

Акции банка дорожают 7,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев рыночная стоимость банка выросла в полтора раза, до 75,45 млрд евро.

Santander Испания
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