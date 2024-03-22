Banco Santander направит 6 млрд евро на дивиденды-2024 и buyback
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, рассчитывает направить более 6 млрд евро на выплату дивидендов и обратный выкуп акций по итогам 2024 года.
Банк объявил перед началом годового собрания акционеров, что надеется достичь целей, поставленных на этот год.
Santander ожидает, что его показатели в 2024 году будут существенно лучше, чем в 2023 году, который уже был рекордным. В 2023 году фининститут направил на поощрение акционеров 5,5 млрд евро.
Начало 2024 года в банке считают удачным для банка
"Мы продолжили увеличивать число клиентов (+2 млн), в результате чего наша чистая прибыль повысится примерно на 9% в первом квартале", - говорится в пресс-релизе.
Показатель рентабельности материального капитала Santander в текущем квартале достигнет 16%, ожидают в банке.
За последние 12 месяцев капитализация Santander выросла на 34%.