Banco Santander направит 6 млрд евро на дивиденды-2024 и buyback

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, рассчитывает направить более 6 млрд евро на выплату дивидендов и обратный выкуп акций по итогам 2024 года.

Банк объявил перед началом годового собрания акционеров, что надеется достичь целей, поставленных на этот год.

Santander ожидает, что его показатели в 2024 году будут существенно лучше, чем в 2023 году, который уже был рекордным. В 2023 году фининститут направил на поощрение акционеров 5,5 млрд евро.

Начало 2024 года в банке считают удачным для банка

"Мы продолжили увеличивать число клиентов (+2 млн), в результате чего наша чистая прибыль повысится примерно на 9% в первом квартале", - говорится в пресс-релизе.

Показатель рентабельности материального капитала Santander в текущем квартале достигнет 16%, ожидают в банке.

За последние 12 месяцев капитализация Santander выросла на 34%.