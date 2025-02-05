Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале на 34%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 34%, выручку – на 5%.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 декабря 2024 года, составила $2,55 млрд по сравнению с $1,91 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,4 с $1,04. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 44% до $1,76 на акцию, оказавшись существенно лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $1,45 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 5% до $24,7 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов ($24,67 млрд).

Доход крупнейшего подразделения Disney, объединяющего медиа- и развлекательные активы компании, вырос на 9% до $10,87 млрд. Количество платных подписчиков стримингового сервиса Disney+, входящего в это подразделение, уменьшилось на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, до 124,6 млн, сервиса Hulu – выросло на 3% до 53,6 млн. Среднемесячная выручка в расчете на пользователя Disney+ повысилась на 5% до $7,55.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, выросла на 3% относительно первого квартала предыдущего фингода, до $9,42 млрд, в сегменте спортивных медиа показатель остался на уровне $4,85 млрд.

Согласно прогнозу Disney, в текущем фингоду темпы роста ее скорректированной прибыли составят 7-9% (high-single digit). Компания ожидает умеренного уменьшения числа платных подписчиков Disney+ во втором финквартале.

Акции Disney прибавляют в цене 1% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 14,3%.