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Disney отчитался о квартальной чистой прибыли

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, получила чистую прибыль во втором финансовом квартале, а ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 29 марта, чистая прибыль Disney составила $3,275 млрд, или $1,81 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $20 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,45 на акцию с $1,21 годом ранее, существенно превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,19 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 7%, до $23,621 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $23,09 млрд.

Компания улучшила прогноз роста скорректированной прибыли на 2025 финансовый год до 16% ($5,75 на акцию), тогда как в феврале прогнозировалось повышение на 7-9%.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, нарастило выручку в минувшем квартале на 9%, до $10,682 млрд. Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+, входящего в это подразделение, на конец минувшего квартала составляло 126 млн, что на 1% выше показателя на конец декабря. Среднемесячная выручка компании в расчете на пользователя выросла до $7,77 с $7,55 кварталом ранее.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 6%, до $8,889 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка увеличилась на 5% - до $4,534 млрд.

С начала 2025 года капитализация Disney сократилась на 17,2%, до $166,62 млрд.

Disney Walt Disney США
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