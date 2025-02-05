Запасы нефти в США выросли за неделю на 8,66 млн баррелей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе коммерческие запасы нефти увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей и составили 251,09 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 5,47 млн баррелей, до 118,48 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 210 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,07 млн баррелей.