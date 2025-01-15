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Запасы нефти в США снизились на 1,96 млн баррелей за неделю

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,85 млн баррелей и составили 243,57 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,08 млн баррелей, до 132,01 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,34 млн баррелей.

США нефть
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