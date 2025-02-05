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TotalEnergies намерена конвертировать ADR в акции, котирующиеся в Нью-Йорке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE планирует конвертировать американские депозитарные расписки (ADR) в акции, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Патрика Пуяннэ.

По его словам, такой шаг не будет означать переход TotalEnergies к двойному листингу. Париж остается штаб-квартирой компании и основным рынком для новых акций, заявил он.

TotalEnergies изучала технические аспекты конвертации в течение нескольких месяцев и планирует провести ее в этом году, сказал Пуяннэ. Он добавил, что на данный момент технические детали проработаны, однако решение юридических вопросов продолжается.

Акции, торгующиеся в Париже и Нью-Йорке, можно будет переводить с одного рынка на другой, а их цены будут коррелировать с обменным курсом, отметил глава TotalEnergies.

Целью конвертации является привлечение американских инвесторов. В Штатах они ценят акции нефтегазовых компаний больше, чем в Европе, и такой шаг поможет TotalEnergies повысить ликвидность, сказал Пуяннэ.

Он отметил, что доля американских институциональных инвесторов среди акционеров компании выросла примерно до 50%, тогда как европейцы продают ее бумаги. Это происходит, несмотря на то что TotalEnergies активно инвестирует в низкоуглеродную энергетику, подчеркнул он.

С начала 2025 года цена ADR TotalEnergies выросла в Нью-Йорке на 10,5%. Цена акций компании в Париже в этом году она увеличилась на 8,4%.

TotalEnergies Нью-Йорк Париж Патрик Пуяннэ Нью-Йоркская фондовая биржа США Франция
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