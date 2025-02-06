Пуяннэ назвал Бразилию с 2025 года страной №1 для денежного потока TotalEnergies

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бразилия с 2025 года станет приносить больше всего FCF (свободного денежного потока) для французской TotalEnergies, при этом компания намерена пересмотреть инвестиции в сфере биогаза и электрозарядок, заявил глава компании Патрик Пуяннэ на конференции для инвесторов.

"Бразилия, по сути, становится в 2025 году страной номер один в нашем портфеле с точки зрения денежного потока от операций. (..) Возможно, вы не заметили, но на самом деле с 2015 года мы создали портфель. На сегодня у нас будет восемь месторождений, производящих 180 тысяч баррелей в день", - сказал он.

По словам Пуяннэ, средняя маржа в Бразилии при цене нефти $70 за баррель составляет около $35 за баррель. "И поэтому в Бразилии мы продолжим инвестировать, потому что у нас есть два других проекта, решение о реализации которых мы приняли в 2024 году, Sepia 2 и Atapu 2, которые будут способствовать дополнительному FCF в 2030 году. Но формула FCF в 2025 году такая: при $70 за баррель он составит $1,4 млрд, а $10 за баррель добавят еще $400 млн", - сказал глава компании.

Согласно презентации компании, в 2025 году в Бразилию будет инвестировано свыше $1 млрд.

В 2024 году FCF TotalEnergies от операционной деятельности составил $29,9 млрд. (на 24% меньше, чем в 2023 году). В 2025 году при цене нефти $70 за баррель компания ожидает получить FCF свыше $29 млрд.

Пуяннэ также сказал, что ландшафт в сфере нефтепереработки в Европе, очевидно, изменился в середине 2024 года, вернувшись к условиям 2018-2021 годов. Так, маржа нефтепереработки в Европе "стала немного низкой, потому что $25 на тонну - это уровень безубыточности, я предпочитаю $35 на тонну". "Поскольку мы оптимисты, мы сделали бюджет, исходя из $35 на тонну. Но возможно, если будут введены пошлины на канадскую нефть (президент США Дональд Трамп ввел такие пошлины в отношении поставок канадской нефти в США, но пока приостановил их действие - ИФ), мы сможем достичь такого уровня. Вчера он был $40, так что, это не невозможно", - сказал Пуяннэ.

Глава TotalEnergies добавил, что в 2025 году компании предстоит достичь прогресса по некоторым СПГ-проектам, которые должны быть запущены в 2026 году - Energia Costa в Мексике и месторождение "Северо-Восточное" в Катаре. "И СПГ в Нигерии планируется запустить в конце 2026 года, поэтому на 2026 год он будет иметь небольшое влияние, в основном - в 2027 году", - добавил он.

В ходе общения с инвесторами Пуяннэ пояснил снижение плана капвложений 2025 года с $18 на $17 млрд, подчеркнув, что никакие привлекательные проекты из портфеля компании не будут сокращены, но некоторые проекты будут оптимизированы. Так, компания извлекла уроки из реализации некоторых видов бизнеса, в частности, "зарядка автомобилей и биогаз", и "не видит достаточной отдачи от всего этого с точки зрения распределения акционерного капитала".

"Это не значит, что мы не продолжаем это делать, но мы переходим к некоторым бизнес-моделям с меньшей капиталоемкостью", - сказал он.