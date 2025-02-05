Рубль в среду уверенно вырос, обновив максимум с сентября 2024 г. в паре с юанем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Юань сильно упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль уверенно вырос, обновив максимальные отметки с сентября 2024 года несмотря на негативную динамику цен на нефть.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,996 руб., что на 27,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Юань упал ниже 13 руб. впервые с 20 сентября 2024 года. При этом среда - первый рабочий день на биржах Китая, которые до этого неделю не работали из-за празднования Нового года по Лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 февраля на 47,8 копейки, до 98,0556 руб., и, напротив, увеличил курс евро на 23,63 копейки, до 102,9215 руб.

"За последние дни российская валюта укреплялась к юаню третью торговую сессию подряд, а в целом за последнее время непрерывное укрепление рубля происходит с середины января. Во второй половине прошедшего месяца рост российской валюты происходил в том числе в процессе подготовки участников рынка к налоговым платежам. Кроме того, в целом не стоит забывать, что первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса, хотя сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. Однако в целом можно предположить, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкционных ограничений окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась. Об отсутствии повышенного спроса на юаневую ликвидность в том числе свидетельствует очередное понижение Банком России лимита по валютным свопам (с десяти до 5 млрд юаней), не вызвавшее негативной реакции на рынке. Полагаем, что в ближайшее время пара юань/рубль предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. Если это не удастся сделать сразу, то вероятно получится ближе к концу февраля вместе с очередными налоговыми платежами", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,8% с 6,0% ранее, следует из опроса ЦБ РФ. Опрос проводился 31 января - 4 февраля 2025 года.

Ожидания по средней ключевой ставне на 2025 год улучшились - теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,5% вместо 21,3% ранее. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4,6% с 4,5%. Аналитики ждут возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в размере 15,0% (ранее - 14,6%), прогноз на 2027 год сохранен - 10,4%. Оценка уровня нейтральной ставки аналитиками не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 104,7 рубля (102,0 рубля в декабре), в 2026 году - 108,8 рубля (104,0 рубля ранее), в 2027 году - 110,4 рубля (106,6 рубля ранее).

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 66,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это почти на 20% меньше, чем дневной объем в период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд руб., в сумме 70,2 млрд руб.).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 февраля по 6 марта 2025 года будет продавать валюту объемом 5,56 млрд руб. в день (с 15 января по 6 февраля 2025 года объем продаж составлял 4,76 млрд руб. в день).

"В среду рубль заметно укрепился в паре с юанем, обновил максимальные отметки с середины прошлого сентября. Минфин в среду сообщил об отклонении реальных нефтегазовых доходов в январе почти на 35 млрд рублей, которые недополучил бюджет. Для компенсации этого уменьшения доходов объем продаваемой валюты в рамках бюджетного правила в феврале составит почти 5,6 млрд рублей в день против 4,8 млрд рублей в январе. Эти продажи валюты являются одним из факторов поддержки рубля. Кроме того, участники рынка надеются на начало реального урегулирования российско-украинского конфликта и на возможное смягчение санкционного давления на отечественную экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

В середине этой недели пара "доллар-рубль" опустилась до отметки 97 руб., то есть значительное ослабление рубля в декабре сменилось его заметным укреплением в январе и начале февраля, сообщил "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По его словам, это укрепление российской валюты в январе - традиционное явление в последние годы. Если в предыдущие два года очередная волна ослабления рубля начиналась в феврале, то сейчас ситуация может несколько измениться.

"К введенным ранее внешним санкциям российская экономика уже худо-бедно адаптировалась. У России сохранились фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление курса рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом активизировались попытки наладить мирные переговоры между Москвой и Киевом. Этот геополитический фактор может оказать на курс рубля значительное влияние. В середине этой недели мы видим значительное усиление российской валюты после комментариев российских властей, которые допускают прямые переговоры на высшем уровне с Киевом, что в итоге может привести к остановке военных действий и к заключению перемирия. Поскольку иностранная валюта бизнесом и населением использовалась в последние три года как защитный актив, то снижение геополитической напряженности может в последствии привести к снятию внешних санкций, что улучшит ситуацию с внешней торговлей РФ и приведет к усилению курса рубля", - говорит Потавин.

Кроме того, по словам аналитика, свой вклад в динамику пары "доллар-рубль" вносит поведение индекса доллара на мировых биржах. "Усиление американской валюты в конце прошлого года и в самом начале этого также влияло на поведение курса рубля к доллару. Но за последние три сессии индекс доллара стал быстро терять позиции, что также негативно сказывается на курсе доллара к рублю. Возможно также, что на рубль повлияло избыточное количество китайской валюты, которое накопилось на рынке за то время, пока в Китае были длинные праздники в начале февраля", - полагает Потавин.

Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за январь 2025 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $67,66/баррель.

С января 2025 года поменялась методика расчета этого показателя. Теперь он рассчитывается как деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде сумма средневзвешенных цен нефти, определяемая как сумма среднего арифметического значения цен нефти в соответствии с котировками Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и значения цены нефти в соответствии с котировкой ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

Котировки предоставляются агентством Argus.

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,6% - до $74,97 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,49% - до $71,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей и составили 251,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 5,47 млн баррелей, до 118,48 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 210 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,07 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 34 тыс. баррелей после роста на 326 тыс. баррелей неделей ранее.

Котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся под воздействием разнонаправленных факторов, говорится в материале аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в зоне $74,5-75 за баррель. Сопротивлением на пути роста выступает 200-дневная скользящая средняя - $77,47 за баррель", - указывает эксперт.

Рокотянская отмечает, что на цену нефти воздействуют разнонаправленные факторы.

Против играет ухудшение торговых отношений между США и Китаем - это фактор, который в долгосрочной перспективе может привести к сокращению деловой активности и снижению спроса на энергоресурсы. Также некоторое давление на цены во вторник оказали данные API о недельном приросте запасов нефти в США.

На стороне роста цен - санкции. Во-первых, обращает внимание аналитик инвесткомпании, вероятно сокращение морских поставок российской нефти в связи с последними ограничениями США. Во-вторых, прозвучали угрозы обнуления экспорта иранской нефти. В-третьих, есть еще венесуэльская нефть, про которую рано или поздно Трамп тоже вспомнит, говорится в материале эксперта.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 февраля упала на 30 базисных пунктов, до 20,26% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в среду остались на прежнем уровне - 20,9% и 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила два базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,63% годовых.