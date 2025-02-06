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Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $74,67 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в четверг после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $74,67 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,59 (2,1%), до $74,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,18%), до $71,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,67 (2,3%), до $71,03 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник.

"Существенная эскалация и расширение торговой войны ухудшат перспективы мировой экономики, что может привести к снижению спроса на нефть", - отмечает аналитик Exinity Хань Тань, слова которого приводит Market Watch.

"Торговый спор между США и Китаем продолжает вносить неопределенность в ситуацию на глобальном нефтяном рынке", - говорит аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. Тем временем, рост запасов нефти в США "указывает на возможность избытка предложения на внутреннем рынке, что может оказать понижательное давление на цены", отмечает она.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп
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