Brent подорожала до $75,17 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту после сообщений о том, что Саудовская Аравия в марте резко повысит цены для покупателей нефти из стран Азии и Европы.

К 14:25 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,75%) до $75,17 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,64 (0,9%), до $71,67 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что поднимет цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Это сообщение остановило снижение нефтяных котировок, опускавшихся под преобладающим давлением опасений по поводу последствий введения пошлин на взаимный импорт в США и Китае, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа.

В США уже ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с 10 февраля.

Инвесторы опасаются, что торговая война может повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Указ Трампа о возвращении к политике максимального экономического давления на Иран, способной повлечь ограничение нефтяного экспорт из этой страны, ранее не смог переломить понижательной динамики рынка.

"Трейдеры продавали нефть, несмотря на распоряжение президента США Трампа усилить экономическое давление на Иран, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Вместо этого рынок сосредоточился на ситуации с пошлинами, которая, вероятно, будет диктовать настроения в течение большей части этого года".

"Кроме того, еженедельный отчет EIA по запасам оказался довольно медвежьим: запасы нефти за последнюю неделю значительно выросли", - добавил эксперт.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 210 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,07 млн баррелей