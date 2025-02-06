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ArcelorMittal увеличила EBITDA в IV квартале лучше ожиданий

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сталелитейная компания ArcelorMittal сократила чистый убыток и увеличила выручку в IV квартале, а ее EBITDA превысила прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре 2024 года ее чистый убыток составил $390 млн, или $0,51 на акцию, против убытка в $2,97 млрд, или $3,57 на акцию, в сопоставимом периоде предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль составила $0,52 на акцию против $1,18 годом ранее.

Корректировка прибыли учитывает единовременные налоговые расходы, связанные с изменением налоговой ставки в Люксембурге (в размере $0,4 млрд), а также формирование резерва в связи с налоговыми разбирательствами ($0,2 млрд).

EBITDA компании в четвертом квартале выросла на 13% до $1,65 млрд с $1,45 млрд годом ранее, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, представленный ранее самой компанией, предполагал ее увеличение до $1,53 млрд.

Выручка ArcelorMittal в отчетном квартале повысилась до $14,7 млрд с $14,6 млрд в четвертом квартале 2023 года.

Производство стали в четвертом квартале увеличилось до 14 млн тонн с 13,7 млн тонн годом ранее, а поставки стали - до 13,5 млн тонн против 13,3 млн тонн.

Компания ожидает, что мировое потребление стали (без учета Китая) вырастет на 2,5%-3,5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Котировки акций ArcelorMittal дорожают на 3,5% на торгах в четверг.

ArcelorMittal
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