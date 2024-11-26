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ArcelorMittal откладывает инвестиции в экологичные мощности из-за недостатка поддержки ЕС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сталелитейная компания ArcelorMittal объявила, что откладывает решения об инвестициях в более экологичные производственные мощности, отмечая отсутствие четкой политики Евросоюза в этой сфере, а также благоприятных рыночных условий.

Ранее компания заявляла о намерении инвестировать в замену ряда угольных доменных печей в Европе на установки DRI-EAF, в которых используется водород.

"Это должно было стать ключевым стратегическим первым шагом к снижению выбросов", - напомнила ArcelorMittal.

Планируя эти проекты, компания рассчитывала на благоприятную рыночную среду и регулирование, которые содействовали бы инвестициям в декарбонизацию, отмечается в сообщении. В том числе это касалось возможности использования в установках природного газа до тех пор, пока применение "зеленого" водорода не станет более конкурентоспособным.

"Однако европейская политика, а также рыночная среда в энергетическом секторе не пошли в благоприятном направлении. Развитие сферы "зеленого" водорода происходит очень медленно, а использование природного газа в установках DRI-EAF пока не является конкурентным в качестве временного решения", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в компании отмечают наличие существенных недостатков в механизме трансграничного углеродного регулирования (CBAM) и необходимость ужесточения мер торговой защиты в ответ на рост импорта Европой китайской стали.

"Для принятия финальных инвестиционных решений необходимо иметь полную картину относительно политики, которая обеспечит конкурентоспособность более затратного производства стали в Европе", - заявила ArcelorMittal.

Компания при этом по-прежнему привержена декарбонизации и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

ArcelorMittal Евросоюз Индия
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