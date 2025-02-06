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Чистая прибыль Maersk в IV квартале существенно превзошла прогноз

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против убытка годом ранее, причем показатель оказался существенно выше ожиданий рынка.

Сильные результаты Maersk обусловлены как повышением спроса на контейнерные перевозки, так и ростом стоимости фрахта из-за сохраняющихся проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,09 млрд по сравнению с чистым убытком в $436 млн за аналогичный период предыдущего года, когда ставки фрахта снижались. EBITDA составила $3,6 млрд против $839 млн годом ранее.

Квартальная выручка Maersk выросла на 24% до $14,59 млрд.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,31 млрд, выручку – в $13,89 млрд.

Выручка Maersk в сфере морских контейнерных перевозок в четвертом квартале подскочила на 38% до $9,9 млрд на фоне 38%-го повышения ставок фрахта. Объемы перевозок увеличились на 0,8%.

Согласно прогнозу компании, в 2025 году ее EBITDA без учета расходов на реструктуризацию и интеграцию составит $6-9 млрд. Такой прогноз основан на ожиданиях увеличения глобального рынка контейнерных перевозок на 4% в текущем году.

Maersk вернула акционерам $1,6 млрд в 2024 году за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций. В среду компания анонсировала запуск новой программы buyback на сумму до 14,4 млрд датских крон (порядка $2 млрд).

В четверг она сообщила о намерении выплатить дивиденды в размере 1120 крон на акцию.

Акции компании прибавляют в цене более 10% в ходе торгов. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 12,6%.

Maersk
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