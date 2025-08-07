Поиск

Maersk сократила квартальную чистую прибыль в 1,4 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk сократила чистую прибыль во втором квартале 2025 года почти в 1,4 раза, однако показатель оказался лучше ожиданий рынка.

В отчетном квартале чистая прибыль Maersk составила $586 млн против $798 млн за апрель-июнь прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $519 млн.

EBITDA повысилась до $2,3 млрд с $2,14 млрд годом ранее, квартальная выручка - до $13,13 млрд с $12,77 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал EBITDA на уровне $2,11 млрд при выручке $12,57 млрд.

В феврале текущего года Maersk объявила о запуске программы выкупа акций на сумму до $2 млрд. По состоянию на 30 июня компания приобрела бумаг на $857 млн, говорится в сообщении.

Maersk улучшила прогноз на 2025 год, отметив, что рынок сохраняет устойчивость, несмотря на геополитическую волатильность и повышенную неопределенность в сфере международной торговли. В компании ожидают роста мировых контейнерных перевозок на 2-4% в текущем году, тогда как майский прогноз предполагал их изменение в диапазоне от сокращения на 1% до увеличения на 4%.

Maersk рассчитывает, что ее базовая EBITDA по итогам года сложится в пределах 8-9,5 млрд евро (предыдущий прогноз - 6-9 млрд), а сокращение свободного денежного потока составит от 1% (ранее - от 3%).

С начала 2025 года капитализация компании увеличилась на 15,3%.

