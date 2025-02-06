Евросоюз в 2024 году сократил потребление стали на 2,3%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Видимое потребление стали (учитывает общий объем выпуска стали, импорт и экспортные поставки) в странах Евросоюза в 2024 году, по предварительным оценкам Eurofer, упало на 2,3%, до 127 млн тонн.

Это хуже опубликованных ранее ожиданий ассоциации, согласно которым падение могло составить 1,8%. В 2023 году потребление стали в ЕС упало на 5,8% и составляло 130 млн тонн.

В 2025 году восстановление видимого потребления стали будет происходить медленнее, чем ассоциация прогнозировала ранее - прирост, как ожидается, составит 2,2% против ожидавшихся ранее 3,8% при условии позитивного развития ситуации в промышленности и ослабления глобальной напряженности, которая в настоящее время непредсказуема, говорится в докладе Eurofer. Потребление может составить в 2025 году около 130 млн тонн, а в 2026 году - 133 млн тонн.

Общая динамика спроса на сталь в европейском регионе остается очень неопределенной. До первого квартала 2025 года не ожидается улучшения видимого потребления стали, а объемы потребления останутся значительно ниже допандемических уровней, отмечает ассоциация.

В третьем квартале 2024 года видимое потребление стали продолжало снижаться (-0,9% после -1,4% в предыдущем квартале) и составило 30,4 млн тонн. Данные за четвертый квартал будут опубликованы позднее.

Реальное потребление стали в 2024 году, согласно предварительным данным, упало в странах ЕС на 3,8%, а в 2025 году ожидается его умеренное восстановление на 1%, в то время как ранее прогнозировался прирост лишь на 0,6%. В 2026 году реальное потребление стали может вырасти еще на 1,9%.