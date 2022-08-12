Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия после завершения антидемпингового расследования, которое затрагивало период с 1 января по 31 декабря 2020 года, решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции, говорится в материалах ЕК.

Расследование было проведено по просьбе Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer). Предметом расследования стал стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями. Трансформаторная и быстрорежущая сталь не были включены в расследование.

Антидемпинговая пошлина на металл с "Магнитогорского металлургического комбината" составляет 36,6%, "Новолипецкого металлургического комбината" - 10,3%, "Северстали" - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%.

Для турецкого актива ММК (MMK Metalurji) пошлина составляет 10,5%, для остальных турецких сталепроизводителей - от 2,4% до 11%.

Импорт коррозионностойкой стали из России и Турции вырос более чем в пять раз - со 196 643 тонн в 2017 году до более 1 млн тонн в период расследования, доля такого металла из этих стран повысилась с 2,2% до 13,1%. При этом ЕК обращает внимание в материалах на осуществление поставок по ценам, ниже среднерыночных в ЕС.

Еврокомиссия напоминает, что введенные против России санкции затрагивают поставки стальной продукции в регион или непосредственно компании, производящие и экспортирующие металл в период расследования, а с середины марта введен полный запрет на поставки нержавеющей стали в ЕС.

Еврокомиссия ММК НЛМК Северсталь MMK Metalurji Турция Eurofer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

ЦБ РФ впервые за полгода отозвал лицензию у банка

ЦБ РФ впервые за полгода отозвал лицензию у банка

Рубль завершил торги четверга почти без изменений к доллару и евро

Рубль завершил торги четверга почти без изменений к доллару и евро

В Россию запретят ввозить семена отдельных питомников Европы и Канады

Россельхознадзор отрицает политическую подоплеку в запрете молдавского импорта

Россельхознадзор отрицает политическую подоплеку в запрете молдавского импорта

"АвтоВАЗ" хочет вернуть в машины Lada подушки безопасности к осени

"АвтоВАЗ" хочет вернуть в машины Lada подушки безопасности к осени
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });