Anglo American в 2024 году снизила производство меди на 6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Anglo American в 2024 году сократила выпуск меди на 6%, до 773 тысяч тонн, сообщила компания.

Прогноз по меди был в пределах 730-790 тысяч тонн.

В четвертом квартале выпуск меди был на 14% ниже уровня годичной давности из-за запланированного закрытия одно из заводов на месторождении Los Bronces и ожидаемого снижения качества руды месторождения Collahuasi (Чили).

В связи с влиянием этих же факторов Anglo в 2025 году ожидает сокращения выпуска меди до 690-750 тысяч тонн, в 2026 и 2027 годах - рост до 760-820 тысяч тонн. На Чили в 2025 году придется 380-410 тысяч тонн, производство там зависит от потребления водных ресурсов, отметила Anglo.

Производство железной руды по итогам прошлого года составило 60,8 млн тонн, что на 1% выше уровня 2023 года.

Anglo ожидает в 2025 году выпустить 57-61 млн тонн железной руды, в 2026 году - 54-58 млн тонн, в 2027 году - 59-63 млн тонн.

Выпуск никеля в прошлом году снизился на 2%, до 39,4 тыс. тонн. Прогноз на 2025 и 2026 гг. - 37-39 тыс. тонн, на 2027 год - 36-38 тыс. тонн.