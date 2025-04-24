Anglo American в I квартале снизила производство меди на 15%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Anglo American в первом квартале 2025 года снизила выпуск меди на 15%, до 169 тысяч тонн, сообщила компания.

Рост производства в Перу был компенсирован запланированным снижением в Чили. Прогноз на год остался неизменным - 690-750 тысяч тонн.

Выпуск железной руды вырос на 2%, до 15,4 млн тонн.

Производство платиноидов Anglo American Platinum снизилось на 17%, до 696,3 тысячи унций, отражая меньшие уровни переработки концентрата сторонних производителей, а также эффект наводнения, сказавшийся на собственном производстве, в первую очередь на руднике Amandelbult. В 2025 Amplats по-прежнему планирует произвести 3-3,4 млн унций платиноидов (в том числе собственное производство - 2,1 - 2,3 млн унций).

Выпуск металлургического угля снизился на 41%, до 2,2 млн тонн, в основном из-за воздействия пожара на руднике Grosvenor в июне 2024 года.

Производство никеля увеличилось на 3%, до 9,8 тысячи тонн.

В рамках своей новой стратегии, принятой после отказа от поглощения со стороны BHP, Anglo выходит из платинового, алмазного, угольного и никелевого бизнесов и сфокусируется на меди, железной руде и удобрениях.

Выделение платинового бизнеса произойдет 31 мая при условии одобрения акционерами Anglo 30 апреля. Продажа бизнеса по добыче угля компании Peabody Energy и никелевого бизнеса компании MMG Singapore Resources должна завершиться к третьему кварталу 2025 года, сообщил глава Anglo Данкан Уанблад.