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Производитель тренажеров Peloton сократил квартальный чистый убыток вдвое

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive во втором квартале 2025 финансового года сократил чистый убыток вдвое и поднял прогноз на весь год, что вызвало бурный рост котировок акций.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $92 млн против $194,9 млн за аналогичный период годом ранее. Скорректированная EBITDA составила $58,4 млн против отрицательного показателя в $81,7 млн годом ранее.

При этом выручка сократилась на 9,4% - до $673,9 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку в $653,7 млн.

На конец декабря у компании насчитывалось 2,879 млн платных подписчиков по сравнению с 2,9 млн тремя месяцами ранее и 3,004 млн год назад.

За весь 2025 финансовый год Peloton планирует получить скорректированную EBITDA в диапазоне $300-350 млн по сравнению с ранее ожидавшимися $240-290 млн. Выручка ожидается в районе $2,43-2,48 млрд, количество платных подписчиков - 2,75-2,79 млн.

В третьем финансовом квартале компания ожидает скорректированную EBITDA в $70-85 млн, выручку - $605-625 млн.

Peloton США
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