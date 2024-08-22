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Производитель тренажеров Peloton сократил квартальный чистый убыток в 8 раз

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive сократил чистый убыток в восемь раз в четвертом квартале 2024 финансового года, но дал слабый прогноз выручки на текущий финквартал. Об этом говорится в письме акционерам.

В апреле-июне 2024 года чистый убыток компании составил $30,5 млн против $241,8 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию составил 8 центов, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали его на уровне 17 центов.

Квартальная выручка почти не изменилась и составила $643,6 млн, превысив прогноз аналитиков на уровне $628 млн.

Скорректированная EBITDA в минувшем финквартале вышла в плюс и составила $70,3 млн против минус $34,7 млн годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал плюс $53 млн.

Компания в первом квартале 2025 фингода рассчитывает получить выручку в размере $560-580 млн и зафиксировать положительную скорректированную EBITDA на уровне $50-60 млн. Рынок ожидал выручку в $598 млн.

Peloton США
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