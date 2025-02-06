Сводный индекс Stoxx Europe 600 обновил исторический максимум

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг выросли, в том числе, благодаря хорошей корпоративной отчетности. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,2% - до 544,84 пункта, обновив исторический максимум.

Британский FTSE 100 увеличился на 1,2%, германский DAX, французский CAC 40, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 - на 1,5%.

Банк Англии ожидаемо снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. За такой шаг проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за сокращение сразу на 50 б.п.

Руководство британского ЦБ отметило, что инфляция в стране в четвертом квартале 2024 года составила 2,5%, что говорит о смягчении внутреннего инфляционного давления, хотя в отдельных сегментах оно остается сильнее обычного. Банк Англии полагает, что рост цен на энергоносители приведет к кратковременному ускорению инфляции до 3,7% в третьем квартале этого года, после чего показатель вновь упадет и приблизится к целевым 2%.

ЦБ ухудшил оценку роста ВВП Великобритании в 2025 году до 0,75% с ожидавшихся в ноябре 1%. Между тем прогнозы на 2026 и 2027 годы были повышены до 1,5% с предполагавшихся ранее 1,25%.

Котировки акций ArcelorMittal взлетели на 13,3%. Сталелитейная компания сократила чистый убыток и увеличила выручку в четвертом квартале, при этом EBITDA превысила прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Societe Generale подскочила на 13,2%. Французский банк в октябре-декабре увеличил чистую прибыль в 2,4 раза, а выручку - на 11,1%. Оба показателя превзошли ожидания экспертов. Банк также объявил о запуске программы выкупа своих акций на 872 млн евро и намерении поднять дивиденды на 21%.

ArcelorMittal и Societe Generale стали лидерами роста среди компонентов CAC 40 и Stoxx 600.

Бумаги датской A.P. Moeller-Maersk подорожали на 6,4%. Транспортно-логистическая компания завершила четвертый квартал с чистой прибылью против убытка годом ранее, причем она оказалась существенно выше ожиданий рынка.

Капитализация Siemens Healthineers AG поднялась на 5,3%. Прибыль и выручка германского производителя медицинской продукции в октябре-декабре оказались лучше консенсус-прогноза.

Бумаги AstraZeneca ушли вверх на 5,9%. Шведско-британская фармацевтическая компания в минувшем квартале нарастила скорректированную прибыль и выручку сильнее ожиданий.

Стоимость Carlsberg выросла на 8%. Датский пивоваренный концерн увеличил операционную прибыль и выручку в 2024 году и ожидает органического роста операционной прибыли на 1-5% в 2025 году.

Акции Watches of Switzerland прибавили в цене 1,6%. Крупнейший часовой ритейлер Британии подтвердил прогноз на 2025 финансовый год, который завершится в конце апреля.

Цена бумаг германского производителя цветных металлов Aurubis подскочила на 7,4% также благодаря сильным квартальным результатам.

Капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы также выросла, в том числе BP Plc - на 1,2%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 1%.

Наиболее существенное падение в Stoxx 600 в четверг показали акции Soitec - почти на 30%. Французский чипмейкер в октябре-декабре сократил выручку на 10% и понизил прогноз на текущий год.

Бумаги ING потеряли в цене 1,1%. Финансовые результаты голландской финансовой группы в четвертом квартале оказались хуже ожиданий аналитиков.