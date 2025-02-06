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Банк Англии ухудшил прогноз по росту британского ВВП в 2025 году с 1% до 0,75%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 году до 0,75% с ожидавшихся в ноябре 1%, сообщил регулятор после февральского заседания.

Прогнозы на 2026 и 2027 годы были повышены до 1,5% с предполагавшихся ранее 1,25%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Британии в четвертом квартале прошлого года выросли на 2,5%. "Внутреннее инфляционное давление смягчается, но остается несколько повышенным, а некоторые показатели снижаются медленнее, чем ожидалось", - отмечается в сообщении.

ЦБ ожидает, что более высокие мировые цены на энергоносители станут одной из причин "ускорения инфляции до 3,7% в третьем квартале 2025 года, даже несмотря на то, что базовое внутреннее инфляционное давление, как ожидается, еще больше ослабнет".

"Рост ВВП был слабее, чем ожидалось на момент публикации ноябрьского отчета о денежно-кредитной политике, а показатели деловой и потребительской уверенности снизились, - говорится в документе. - Ожидается, что рост ВВП ускорится с середины этого года".

В текущем квартале прогнозируется инфляция на уровне 2,8% (в ноябре ожидалось 2,4%), в начале следующего года - 3% (2,6%), в первом квартале 2027 года - 2,3% (2,1%), в первом квартале 2028 года - 1,9%.

Банк Англии ухудшил оценку роста ВВП Великобритании в первом квартале этого года до 0,4% с 1,4%, в январе-марте будущего года - до 1,5% с 1,6%. При этом оценка экономического подъема в первом квартале 2027 года была улучшена до 1,3% с 1,1%. В январе-марте 2028 года предполагается повышение на 1,8%.

Безработица в начале текущего года, по прогнозу ЦБ, составит 4,5%, 2026 года - также 4,5%. В январе-марте 2027 года и 2028 года она будет находиться в районе 4,8%, ожидают аналитики банка.

Банк Англии Великобритания
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