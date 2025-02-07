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ЦБ Индии снизил ключевую ставку впервые за пять лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) понизил ключевую процентную ставку впервые с мая 2020 года.

Ставка по операциям РЕПО понижена на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Норма резервирования сохранена на уровне 4%.

Решение совпало с ожиданиями рынка. До этого ставка держалась неизменной 11 заседаний подряд, то есть с января 2023 года.

Регулятор ожидает, что экономика Индии в 2025-26 финансовом году, который начнется в марте, вырастет на 6,7%, а инфляция в указанный период составит 4,2%.

Индия RBI
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