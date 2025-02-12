Инфляция в Индии в январе замедлилась до 4,3%, минимума с августа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Индии в январе снизились до 4,31% в годовом выражении по сравнению с 5,22% в декабре.

Таким образом, инфляция в прошлом месяце обновила минимум с августа. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 4,6%.

Темпы роста потребительских цен в стране постепенно приближаются к целевому показателю Резервного банка Индии (RBI), составляющему 4%. Это позволило центробанку на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку впервые с мая 2020 года - до 6,25% годовых. До этого ставка держалась неизменной 11 заседаний подряд, то есть с января 2023 года.

Регулятор ожидает, что экономика Индии в 2025-26 финансовом году, который начнется в марте, вырастет на 6,7%, а инфляция в указанный период составит 4,2%.

Рост стоимости продуктов питания в январе замедлился до 6,02% с 8,4% месяцем ранее. Коммунальные услуги подорожали на 2,76% (2,71% в декабре), тогда как топливо и электроэнергия подешевели на 1,38% (в декабре снижение составило 1,39%).

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,97%.