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L'Oreal в 2024 году увеличила чистую прибыль на 3,6%, выручку - на 5,6%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Oreal SA в 2024 году продемонстрировал рост всех основных финансовых показателей.

Годовая чистая прибыль компании выросла на 3,6% и составила 6,409 млрд евро, операционная прибыль - на 6,7%, до 8,688 млрд евро.

Выручка повысилась на 5,6% и достигла 43,487 млрд евро. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 5,1%.

В том числе в четвертом квартале рост LfL составил 2,5%, что оказалось хуже среднего прогноза опрошенных Visible Alpha аналитиков в 3,9%.

Продажи подразделения профессиональной косметики в 2024 году поднялись на 5% - до 4,886 млрд евро. Доходы подразделения L'Oreal Luxe, специализирующегося на косметических средствах класса "люкс", увеличились на 4,5% и составили 15,591 млрд евро. Подразделение по производству средств для ухода за кожей Dermatological Beauty нарастило продажи на 9,3% - до 7,027 млрд евро. Реализация потребительских товаров выросла на 5,3%, составив 15,591 млрд евро.

В Европе L'Oreal увеличила годовые продажи на 9,3% (до 14,2 млрд евро), в Северной Америке - на 5,9% (до 11,8 млрд евро), в Латинской Америке - на 13,3% (до 3,3 млрд евро). Между тем в регионе Северная Азия, к которому относится Китай, доходы снизились на 3,4% (до 10,3 млрд евро).

Руководство компании приняло решение повысить дивиденды на 6,1% - до 7 евро на акцию.

За последний год капитализация L'Oreal упала более чем на 22% (до 188 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 4,5%.

L'Oreal Франция
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