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Банк России отметил сокращение розничного и корпоративного кредитного портфеля банков в январе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Розничный кредитный портфель российских банков в январе показал отрицательную динамику, в том числе под влиянием сезонного фактора, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму ДКП.

Высокие кредитные ставки в сочетании с ужесточением требований к заемщикам обусловили дальнейшее замедление активности в корпоративном сегменте кредитного рынка. В декабре годовой темп прироста требований банковской системы к организациям снизился на 1,3 п.п. и составил 18,9%. Основной вклад в декабрьское замедление роста требований внесли кредиты и займы, в том числе в связи с погашением части кредитов за счет поступления бюджетных средств: в рублевом сегменте сохранился слабоположительный рост, заметно снизившийся по сравнению с предыдущим месяцем, а в валютном сегменте отмечалось сокращение задолженности. Сложившийся по итогам прошлого года рост требований к организациям всего на 3,7 п.п. ниже, чем в 2023 году: активному наращиванию заимствований способствовали сегменты кредитного рынка, слабо чувствительные к изменению ключевой ставки, в том числе проектное финансирование.

"По оперативным данным, за январь требования к организациям сократились. На это повлияла как обычная сезонность, так, возможно, и более значительное авансирование госзаказа", - говорится в материалах ЦБ.

Портфель требований к населению также показал отрицательную динамику, в том числе под влиянием сезонного фактора.

Ужесточение условий банковского кредитования, по прогнозам банков, продолжится на горизонте I-II кварталов, хотя и менее выраженно. Банки также прогнозируют дальнейшее снижение спроса на кредиты в I квартале, однако это суждение носит в том числе сезонный характер, отмечает ЦБ.

По данным ЦБ, объем средств на депозитах населения в январе снижался. Как и в предыдущие годы, это было связано с сезонными факторами, и общая динамика не отличалась от традиционной для января.

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