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В России в декабре ставка по коротким корпоративным кредитам обновила исторический максимум

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В декабре ставка по краткосрочным кредитам для корпоративных заемщиков обновила исторический максимум, по долгосрочным кредитам, напротив, снизилась, говорится в комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму ДКП.

Ставка по длинным кредитам вернулась к уровню июня 2024 года за счет сохранения заметной доли кредитования, слабо чувствительного к изменению ключевой ставки, в оборотах данного сегмента корпоративного кредитного рынка.

Плановая нормализация банковского регулирования в части поэтапного выхода из введенных ранее послаблений оказывает значительное влияние на динамику кредитных ставок по рыночным операциям, отмечает ЦБ.

По оценкам ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в декабре составила 8,5%, снизившись за месяц на 0,5 п.п. в связи с дальнейшим увеличением доли кредитов, предоставленных на льготных условиях, в оборотах рынка. В сочетании с некоторым сокращением доли ипотеки в выдачах всех розничных кредитов средняя ставка по долгосрочным кредитам населению сложилась на уровне ноября.

Ставка по более рискованным краткосрочным кредитным операциям, напротив, в декабре заметно возросла. По оперативным данным, в январе ставки по кредитам населению сохранились вблизи достигнутых к концу декабря уровней.

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