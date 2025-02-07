BP ищет потенциальных покупателей для нефтеперерабатывающих активов в Германии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - BP Europa SE планирует продать нефтеперерабатывающий актив в Германии Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen, сообщает ВР.

Компания планирует подписать договор купли-продажи уже в 2025 году.

"После тщательного анализа мы пришли к выводу, что новый владелец лучше подойдет для этого актива, чтобы развивать его. Мы убеждены, что НПЗ сможет раскрыть весь свой потенциал при новом собственнике", - прокомментировала исполнительный вице-президент BP по клиентам и продуктам Эмма Делани.

Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen (ROG) с текущим штатом около 2000 сотрудников управляет двумя НПЗ в Хорсте и Шольвене в Гельзенкирхене как интегрированной нефтеперерабатывающей и нефтехимической площадкой, а также резервуарным парком в Ботропе. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс может перерабатывать сырье со всего мира, производить высококачественное топливо, имеет потенциал для производства биотоплива и переработки переработанного пластика. Площадка в Гельзенкирхене также играет ключевую роль в химической промышленности Северного Рейна-Вестфалии.

Кроме того, ROG является единственным владельцем химического завода DHC Solvent Chemie GmbH и имеет долю в Maatschap Europort Terminal (MET) в Нидерландах. Компании принадлежат акции нефтепровода и продуктопровода NV Rotterdam-Rijn-Pijpling (RRP) и структуры Nord-West Oelleitung GmbH (NWO) с ее трубопроводами, резервуарами для нефти, нефтебазами и пунктами разгрузки.

BP консолидировала 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie GmbH 31 декабря 2016 года в ходе сделки с НК "Роснефть" по реорганизации Ruhr Oel GmbH, в результате которой российская компания напрямую стала акционером и увеличила свои доли участия в НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH, PCK Raffinerie GmbH.