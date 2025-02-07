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Холдинг Porsche спишет стоимость доли в одноименном автопроизводителе на 2,5-3,5 млрд евро

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германская Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), мажоритарный акционер Volkswagen AG, увеличит размер списания доли в Porsche AG, сообщил холдинг.

После публикации накануне слабого годового прогноза Porsche AG правление Porsche SE изменило оценку перспектив экономического развития премиального бренда и рассчитывает списать балансовую стоимость инвестиций в него на 2,5-3,5 млрд евро вместо ожидавшихся ранее 1-2 млрд евро.

Кроме того, Porsche AG 6 февраля сообщила о планах принять масштабные меры для повышения рентабельности в кратко- и среднесрочной перспективе, включая выпуск новых моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или подключаемых гибридов, а также "корректировки корпоративной организации".

В результате изменений в Porsche AG холдинг подтвердил декабрьский прогноз списания стоимости доли в Volkswagen на уровне 7-20 млрд евро, но отметил, что оно будет ближе к верхней границе этого диапазона.

Как сказано на сайте премиального бренда, Volkswagen на конец 2023 года владела 75,4% его акций, Porsche SE - 12,5%. По недатированным данным на сайте Porsche SE, холдингу принадлежат 25% плюс одна обыкновенная акция Porsche AG.

Привилегированные акции Porsche AG дешевеют на 5,5% на торгах в пятницу, Porsche SE - на 0,9%, Volkswagen - на 0,3%.

Volkswagen Porsche Porsche AG Porsche SE Германия
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