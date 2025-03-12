Porsche сократил чистую прибыль на 30,3% в 2024 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG сократил чистую прибыль и рентабельность в 2024 году и прогнозирует дальнейшее снижение рентабельности в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в отчетном году уменьшилась на 1,1% - до 40,1 млрд евро.

Операционная прибыль сократилась на 22,6% - до 5,6 млрд евро, а чистая прибыль - на 30,3%, до 3,6 млрд евро.

Поставки автомобилей упали на 3%, до 310,7 тыс. машин.

Операционная рентабельность снизилась до 14,1% с 18% годом ранее.

В 2025 году автопроизводитель ожидает снижения рентабельности до 10-12% и прогнозирует выручку в диапазоне от 39 до 40 млрд евро.

Руководство Porsche рекомендовало годовые дивиденды в размере 2,3 евро на акцию, на уровне 2023 года.

Компания также сообщила о намерении сократить в совокупности 3,9 тыс. работников до 2029 года. Около 1,9 тыс. сотрудников будут сокращены за счет предоставления компенсационных пакетов, стимулирования раннего выхода на пенсию и ограничения найма новых работников, а еще две тысячи рабочих мест будут сокращены после истечения срочных трудовых соглашений.

Акции Porsche дешевеют на 3,9% на торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 6,4%, до 51,7 млрд евро.