Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю закрыл ростом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу умеренным снижением индексов из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent не смог уверенно преодолеть $75 за баррель) и ожиданий свежих геополитических новостей вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи просел ниже 2970 пунктов после утреннего роста выше 2985 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-6,5%) и ПАО "Южуралзолото" (-4,6%), а фаворитами стали акции "Селигдара" (+2,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2966,53 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2985,36 пункта), индекс РТС - 960,69 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 февраля, составил 97,2762 руб. (+36,58 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,2%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,53 рубля.

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в 2024 году сократила производство золота на 17%, до 10,6 тонны. "Снижение производственных результатов в 2024 году произошло в силу непредвиденных обстоятельств - после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе, - объясняет финдиректор ЮГК Артем Клецкин (его слова приводятся в сообщении ЮГК). - Производство золота было возобновлено только к концу года. Приостановка работы карьеров, несомненно, внесла свои корректировки в прогноз на текущий год. На данный момент мы исправили все замечания и следуем рекомендациям регулятора".

Прогноз производства ЮГК на 2025 год - 12-14,4 тонны золота, что подразумевает рост на 13-35% к уровню прошлого года.

Подешевели также в пятницу акции МКПАО "ВК" (-3,5%), Московского кредитного банка (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,1% "префы"), "МТС" (-1,1%), ВТБ (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%).

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Принятые меры в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) уже привели к замедлению кредитования, это создает предпосылки для снижения инфляции, но может затормозить рост экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи утром в пятницу предпринял попытку роста и протестировал 2985 пунктов, но далее покупатели утратили инициативу, индикатор растерял прирост и снова залег в боковик. Приближение выходных, подвешенная ситуация в геополитике и укрепление рубля не позволили развить успех. Цены на нефть Brent продолжили колебания вблизи $75 за баррель.

Хороший рост в пятницу показали китайские биржи, в Европе настроения были более сдержанными. В понедельник в еврозоне будет опубликован февральский индикатор уверенности инвесторов Sentix. В России в этот день "Европлан" обнародует операционные результаты за прошлый год, "Норникель" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2024 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 февраля - 2900-3000 пунктов, считает Шепелев.

Рубль на уходящей неделе в основном укреплялся. Впрочем, нельзя сказать, что это нетипично для периода конца зимы - начала весны, когда показатели платежного баланса страны сезонно сильны. Дополнительно поддерживать рубль сейчас может то, что компании вынуждены продавать на внутреннем рынке больше валюты, поскольку рублевые кредиты сейчас почти недоступны из-за высоких ставок и изменений в риск-политике банков. На дальнейшее движение курсов может повлиять геополитика: при появлении позитивных сигналов рубль может укрепиться еще сильнее. На будущей неделе доллар ожидается в области 95-100 руб./$1, юань - в коридоре 12,8-13,5 руб., полагает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в пятницу на мировых фондовых площадках отсутствует общий вектор. Новых резких заявлений и решений президента США Трампа не случилось, и рынки осмысливают уже сделанные ранее.

Акции "Южуралзолота" просели на фоне известий о сокращении производства золота на 17% в 2024 году из-за временного запрета Ростехнадзора горных работ на некоторых объектах компании в августе. По оценкам самой компании, в 2025 году рост производства золота составит 13-35%.

Индекс МосБиржи колеблется в боковике около полугодовых максимумов ниже уровня 3000 пунктов. Уровни поддержки находятся около 2850 и 2750 пунктов, отмечает Калачев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на следующей неделе традиционно будет реагировать на поступающие геополитические новости и пока остается в оптимистичном настроении с готовностью закрепиться выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи при поступлении воодушевляющих сигналов. Администрация Трампа, судя по сообщениям СМИ, готовит план урегулирования конфликта на Украине, который может представить после 20 февраля. Причем подробности плана могут появиться в СМИ до указанного срока.

На корпоративном фронте ожидаются отчеты "Норникеля" за II полугодие 2024 года по МСФО, "ФосАгро" - за IV квартал, Сбербанка - за январь 2025 года по РСБУ. Операционные результаты за 2024 год представит "Европлан", а за январь 2025 года - "Аэрофлот". На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по торговому балансу РФ и индексу потребительских цен. В пятницу состоится заседание Банка России: рынок надеется, что ключевая ставка будет оставлена на уровне 21%, хотя возможны и негативные сюрпризы, которые в моменте представляют понижательные риски для акций, считает аналитик.

При реализации позитивного сценария целью роста индекса МосБиржи на следующей неделе выступит 3050 пунктов, индекса РТС - 980 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ подошел к зоне сильного сопротивления 3000 пунктов по индексу МосБиржи, но поводов для его пробоя пока не видно. "Прорыва" можно ожидать на следующей неделе, когда в пятницу состоятся два важнейших события - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и Мюнхенская конференция, где Штаты могут представить свое видение разрешения украинской проблемы. Не исключено, что выход из боковика может быть заблаговременным, на ожидании позитива, считает эксперт.

В условиях стабилизации инфляции, замедления кредитования и укрепления курса рубля ЦБ РФ оставит ставку неизменной и даст мягкий прогноз, полагает Антонов.

В золоте тренд остается восходящим, и практически весь рынок ждет ухода котировок к $3000 за унцию, что выглядит вполне достижимым. Поэтому среднесрочно позиции по золоту и акциям золотодобывающих компаний стоит держать, а спекулятивно - докупать на просадках. "Шорты" по золоту выглядят неоправданно рискованными даже с учетом имеющейся локальной перекупленности. В акциях "Селигдара" сейчас сосредоточена основная активность спекулянтов, обороты торгов по ним превышают показатели Сбера. Поэтому движения могут быть сильными и резкими. "Полюс" рекомендуется спекулятивно докупать на просадках, считает Антонов.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,01-0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,4%).

Потребительские расходы в Японии в декабре выросли на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев и стал максимальным с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,2%, по данным Trading Economics. Расходы в декабре относительно предыдущего месяца увеличились на 2,3% при ожидавшемся сокращении на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng поднялся до максимума за два месяца, завершив "в плюсе" четвертую неделю подряд.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным агентства Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены вечером замедлили восстановление, Brent не смогла удержать отметку $75 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $74,77 за баррель (+0,7% и -0,4% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,13 за баррель (+0,8% и -0,6% накануне).

Минфин США в четверг объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Она уже использовалась во время его первого президентства и предусматривала введение жестких санкций, а также других ограничений против Тегерана.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил о готовности американского лидера ужесточить санкции в отношении России для завершения конфликта на Украине.

"Можно было бы ужесточить санкции - особенно последние", - заявил Келлог в интервью New York Post. Издание отмечает, что речь идет о недавних санкциях против российской нефтяной отрасли.

В поддержку мер, направленных на ограничение экспорта российской нефти, высказался и министр финансов США Скотт Бессент.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, связанные с последствием торговых войн, данные о росте запасов топлива в США, а также новые заявления Трампа.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

В четверг Трамп вновь подтвердил намерение наращивать производство нефти в стране. Ранее он призывал ОПЕК к увеличению добычи для снижения нефтяных цен.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-6,9%), "КАМАЗа" (-4,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3,3%), "Башнефти" (-3,2%), MDMG (-3,1%), "М.Видео" (-2,7%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,3%).

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2024 год составил 3,4 млрд рублей против 11,9 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2023 года, сообщила компания. Выручка группы снизилась на 8,8%, до 323,4 млрд руб.

Выросли акции ПАО "Диод" (+8,7%), МКПАО "Лента" (+3,6%), ПАО "Генетико" (+3,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,18 млрд рублей (из них 9,33 млрд рублей пришлось на акции "Группы Позитив", 8,1 млрд рублей на бумаги "Селигдара" и 7,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).