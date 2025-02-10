Угольный терминал "Колмара" в порту Ванино в 2024 году снизил перевалку почти на треть

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - АО "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, Хабаровский край, входит в группу "Колмар") в 2024 году перевалило 8 млн тонн угля, что на 30,4% меньше, чем в 2023 году, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК".

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло поправки в перечень инвестпроектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, сдвинув реализацию проекта расширения угольного терминала ВТУ в порту Ванино на берегу бухты Мучке с 2025 года на 2030 год.

Проект реализуют ВТУ и ООО "Саха (Якутская) транспортная компания". Он предполагает обеспечение перевалки угля на экспорт на транспортно-перегрузочном комплексе в объеме 12 млн тонн в год на первом этапе (эта часть проекта реализована) и 24 млн тонн в год на втором этапе.

Ранее предполагалось, что второй этап строительства ВТУ будет реализован в 2023 году, затем сроки сместились на 2024-2025 гг. Инвестиции оценивались в 30 млрд рублей.

О проблемах с реализацией проекта губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал премьер-министру Михаилу Мишустину в июле прошлого года.

ВТУ занимается перевалкой угля, поставляемого с горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" группы "Колмар" в Якутии. Продукция предназначена для поставок в страны АТР. Первая очередь терминала была введена в сентябре 2020 года. Погрузочный комплекс построен "с нуля" в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта – 42,7 млрд рублей.

Группа компаний "Колмар" – российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

