"Малый порт" в Приморье в январе увеличил перевалку угля на экспорт на 20%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Стивидорная компания "Малый порт" (оператор морского терминала в порту Восточный в Приморском крае, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе 2025 года увеличило перевалку угля на экспорт на 20% по сравнению с январем 2024 года, до 297,2 тыс. тонн, сообщается в телеграм-канале стивидора.

Основным фактором увеличения показателя стал рост отгрузки в адрес терминала, поясняет компания.

Ранее сообщалось, что "Малый порт" планирует в 2025 году перевалить 3,65 млн тонн угля, рост к 2024 году может составить более 4%.

На сайте СК "Малый порт" говорится, что компания эксплуатирует универсальный перегрузочный комплекс в порту "Восточный", состоящий из трех причалов общей протяженностью 416 метров с глубиной у причальной стенки до 12 метров. В настоящее время предприятие специализируется на перевалке угля.

В созданное в марте 2024 года АО "Портовый альянс", помимо СК "Малый порт", входят АО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский балкерный терминал", ООО "Туапсинский балкерный терминал", АО "Дальтрансуголь" (угольный терминал в порту Ванино в Хабаровском крае). Суммарная мощность пяти активов – более 53 млн тонн грузов в год. Ранее все компании были в составе "Национальной транспортной компании".