Суд признал обоснованным требование ВЭБа к "Ангстрем" на 238 млрд рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 февраля признал обоснованным требование госкорпорации ВЭБ.РФ к производителю микропроцессоров и RFID-систем АО "Ангстрем"(Зеленоград) в размере 238,2 млрд рублей.

Как следует из резолютивной части определения, размещенной на сайте суда, в эту сумму вошли 141,9 млрд рублей основного долга и 96,3 млрд рублей процентов и неустойки.

Суд считает подлежащим включение 238,2 млрд рублей в реестр кредиторов должника, говорится в документе.

В материалах дела отмечается, что ВЭБ просил суд включить в реестр кредиторов "Ангстрема" 245,1 млрд рублей, в том числе 141,9 млрд рублей основного долга и процентов, а также 103,2 млрд рублей мораторных процентов и неустойки.

Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2024 года признал обоснованным заявление банка "Зенит" о банкротстве компании и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. Суд включил в реестр кредиторов "Ангстрема" долг перед "Зенитом" в размере 424,3 млн рублей, в том числе просроченный основной долг в размере 325 млн рублей. Временным управляющим был утвержден Евгений Куликов, рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 26 мая.

ВЭБ.РФ и АО "Ангстрем-Т" (заемщик) в апреле 2008 года заключили кредитное соглашение. В обеспечение обязательств "Ангстрем-Т" по кредиту ВЭБ.РФ и АО "Ангстрем" 16 января 2012 года заключили договор поручительства.

Заемщик не исполнил свои обязательства по возврату долга, в связи с чем ВЭБ.РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании этой компании несостоятельным (банкротом).

Суд в октябре 2019 года заявление удовлетворил и признал АО "Ангстрем-Т" банкротом. Вступившими в законную силу определениями суда требования госкорпорации в общем размере 97,5 млрд рублей включены в реестр кредиторов должника, в том числе как обеспеченные залогом имущества заемщика.

Решением Арбитражного суда Москвы от 31 марта 2023 года, оставленным без изменения постановлениями вышестоящих инстанций, с АО "Ангстрем", как поручителя АО "Ангстрем-Т", взыскано в пользу ВЭБ.РФ 815 млн евро задолженности, 467,5 млн евро процентов за пользование кредитом и 25,7 млн евро неустойки.

Решением Арбитражного суда Москвы от 20 июня 2023 года с АО "Ангстрем", как поручителя АО "Ангстрем-Т", также взысканы мораторные проценты в размере 17,8 млрд рублей, проценты начиная с 4 февраля 2023 года по дату фактической уплаты из расчета ключевой ставки 6,5% годовых, начисленные на сумму 93,8 млрд рублей по дату погашения.

Неисполнение решений послужило основанием для начисления ВЭБ.РФ неустойки.

29 декабря 2018 года ВЭБ.РФ сообщил, что стал владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.



