ВС отказал АО "Ангстрем" в пересмотре решения о взыскании в пользу ВЭБа 18 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал производителю микропроцессоров и RFID-систем АО "Ангстрем" (Зеленоград) в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с него в пользу госкорпорации "ВЭБ.РФ" 17,8 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что "доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований... для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что... допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 23 января подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с АО "Ангстрем" по иску "ВЭБ.РФ" 17,8 млрд рублей из требуемых 24,7 млрд рублей.

В документе пояснялось, что во взыскиваемую сумму вошли 17,8 млрд рублей мораторных процентов, а также "проценты, начиная с 4 февраля 2023 года по дату фактической уплаты, из расчета ключевой ставки 6,5% годовых, начисленных на сумму 93 770 556 399 руб. 02 коп. по дату погашения", 144,5 тыс. рублей госпошлины.

Суд ранее привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, АО "Ангстрем-Т".

Арбитражный суд Московского округа 17 января 2024 года оставил в силе решение по другому иску госкорпорации "ВЭБ.РФ" – о взыскании с АО "Ангстрем" 1,3 млрд евро. Во взыскиваемую сумму по этому иску вошли 815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки. Позднее Верховный суд РФ отказал "Ангстрему" в пересмотре решения и по этому делу.

Требования по этому иску основаны на взыскании задолженности по договору поручительства от 16 января 2012 года, заключенному для надлежащего исполнения обязательств АО "Ангстрем-Т" по кредитному договору от 9 апреля 2008 года.

Между тем 31 января 2024 года суд первой инстанции удовлетворил ходатайство "Ангстрема" об отсрочке исполнения решения. Суд тогда предоставил АО "Ангстрем" отсрочку исполнения решения Арбитражного суда сроком на 3 года.

На одном из прошлых заседаний суд по ходатайству АО "Ангстрем" привлек к участию в деле в качестве третьего лица министерство промышленности и торговли РФ. Ходатайство мотивировано тем, что компания включена в список стратегических предприятий. При этом суд "не нашел оснований" в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле Минобороны РФ. Это ходатайство было мотивировано тем, что предприятие выпускает уникальную продукцию для нужд обороны страны.

Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года по заявлению ВЭБа ввел в отношении "Ангстрем-Т" процедуру наблюдения, а 28 октября 2019 года компания была признана судом банкротом. Требования ВЭБа включены в ее реестр кредиторов.

19 марта 2019 года суд включил в реестр кредиторов "Ангстрем-Т" долг перед ВЭБом в размере 14,3 млрд рублей.

В июне 2019 года суд включил в реестр "Ангстрем-Т" долг перед другими кредиторами на сумму 377,7 млн рублей, а также еще одно требование ВЭБа – на 83,2 млрд рублей.

29 декабря 2018 года ВЭБ сообщил, что стал владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.