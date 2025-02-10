"ОДК-Авиадвигатель" в 2024 году увеличил выручку на 13,5% и снизил прибыль на 20,8%
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") по итогам 2024 года получило 929,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 20,8% меньше, чем годом ранее, говорится в финотчетности компании.
На снижение чистой прибыли повлиял, в частности, рост процентов к уплате с 493,7 млн рублей до 1,2 млрд рублей.
Выручка предприятия показала рост на 13,5% до 26,2 млрд рублей, себестоимость увеличилась на 12,2% и составила 22,3 млрд рублей. В итоге валовая прибыль повысилась на 21,3% - до 3,9 млрд рублей.
Основные финпоказатели АО "ОДК-Авиадвигатель" (в тыс. руб.):
|Показатель
|2024 г.
|2023 г.
|Динамика
|Выручка
|26 238 144
|23 119 418
|+13,5%
|Себестоимость продаж
|22 300 017
|19 871 485
|+12,2%
|Валовая прибыль
|3 938 127
|3 247 933
|+21,3%
|Прибыль от продаж
|2 658 812
|2 166 337
|+22,7%
|Прибыль до налогообложения
|1 180 861
|1 611 080
|-26,7%
|Чистая прибыль
|929 501
|1 173 198
|-20,8%
Долгосрочные обязательства завода снизились с 7,4 млрд рублей на конец 2023 года до 5,2 млрд рублей на конец 2024 года, краткосрочные – с 26 млрд до 23,7 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась с 21 млрд до 15,6 млрд рублей, дебиторская – выросла с 9 млрд до 9,1 млрд рублей.
"ОДК-Авиадвигатель" – конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных ГТУ и электростанций на базе авиационных технологий. Предприятие является головным разработчиком семейства двигателей 5-го поколения для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.
ОДК в ноябре 2020 года объединила в единый научно-производственный комплекс АО "ОДК-Пермские моторы" и АО "ОДК-Авиадвигатель".