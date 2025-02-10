"ОДК-Авиадвигатель" в 2024 году увеличил выручку на 13,5% и снизил прибыль на 20,8%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") по итогам 2024 года получило 929,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 20,8% меньше, чем годом ранее, говорится в финотчетности компании.

На снижение чистой прибыли повлиял, в частности, рост процентов к уплате с 493,7 млн рублей до 1,2 млрд рублей.

Выручка предприятия показала рост на 13,5% до 26,2 млрд рублей, себестоимость увеличилась на 12,2% и составила 22,3 млрд рублей. В итоге валовая прибыль повысилась на 21,3% - до 3,9 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "ОДК-Авиадвигатель" (в тыс. руб.):

Показатель 2024 г. 2023 г. Динамика Выручка 26 238 144 23 119 418 +13,5% Себестоимость продаж 22 300 017 19 871 485 +12,2% Валовая прибыль 3 938 127 3 247 933 +21,3% Прибыль от продаж 2 658 812 2 166 337 +22,7% Прибыль до налогообложения 1 180 861 1 611 080 -26,7% Чистая прибыль 929 501 1 173 198 -20,8%

Долгосрочные обязательства завода снизились с 7,4 млрд рублей на конец 2023 года до 5,2 млрд рублей на конец 2024 года, краткосрочные – с 26 млрд до 23,7 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась с 21 млрд до 15,6 млрд рублей, дебиторская – выросла с 9 млрд до 9,1 млрд рублей.

"ОДК-Авиадвигатель" – конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных ГТУ и электростанций на базе авиационных технологий. Предприятие является головным разработчиком семейства двигателей 5-го поколения для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.

ОДК в ноябре 2020 года объединила в единый научно-производственный комплекс АО "ОДК-Пермские моторы" и АО "ОДК-Авиадвигатель".