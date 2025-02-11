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Российские двигатели ПД-8 переданы для испытаний SJ-100

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") передало первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный самолет SJ-100.

"После завершения наземных отработок начнутся летные испытания силовых установок в составе самолета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Начало испытательных полетов импортозамещенной версии SJ-100 с ПД-8 ожидается в феврале-марте 2025 года, говорил на прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов. В летной лаборатории, по его словам, было выполнено уже больше 20 полетов - "двигатель показывает все характеристики, заложенные при проектировании".

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), в 2025 году планировалось произвести 24 ПД-8 (по два мотора на самолет), в 2026 году - 48. В конце 2024 года Минпромторг опубликовал проект постановления, предполагающий сокращение выпуска авиадвигателей, в том числе ПД-8 - до шести в 2025 году и до 44 - в 2026 году.

Начало серийных поставок SJ-100, согласно КПГА, ожидается с 2026 года в количестве 30 единиц. Ранее сроки переносились.

По данным пресс-службы "Ростеха", в перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК ведут работы по созданию на базе ПД-8 силовой установки для тяжелых транспортных вертолетов.

Антон Алиханов Минпромторг ОДК Ростех ПД-8
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