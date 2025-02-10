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GM, Honda, Nissan, Stellantis сильнее всего пострадают от пошлин США против Канады и Мексики

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Объявленные ранее пошлины на импорт из Мексики и Канады в США, если они в конечном итоге будут приняты, могут оказать давление на кредитные показатели ряда мировых автопроизводителей, полагают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

По их мнению, японские Honda и Nissan, американская General Motors и европейская Stellantis будут больше всего подвержены негативным последствиям от введения пошлин из-за высокой доли в их глобальных продажах автомобилей, импортируемых в США из Мексики и Канады.

Тем не менее, автопроизводители готовят различные меры для смягчения возможных последствий.

США 1 февраля объявили о 25%-ных пошлинах на большинство категорий импорта из Мексики и Канады, а также 10%-ные - для Китая. За день до того, как эти меры должны были вступить в силу, соглашения с Мексикой и Канадой были поставлены на паузу на один месяц для переговоров по таким вопросам, как миграция, безопасность границ и торговля.

Потенциальные 25%-ные пошлины для продукции из Мексики будут иметь наиболее значительные последствия для глобальных автопроизводителей из-за существенного экспорта в США транспортных средств, производимых в этой стране. При этом дополнительные пошлины против Китая, вероятно, окажут ограниченное влияние на автомобильный сектор из-за отделения страны от цепочек поставок в предыдущие годы, говорится в сообщении Fitch.

GM в 2024 году выпускала около 18% своих автомобилей в Мексике, что является наибольшим показателем среди компаний, по данным Fitch. Toyota и Honda производят больше всего в Канаде - чуть менее 12% и 9% соответственно.

General Motors Honda Nissan Stellantis США Мексика Китай
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