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Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая
Фото: AP/TASS

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщают американские СМИ.

В сообщениях не уточняется, с какого дня они начинают действовать.

Ранее в Белом доме предупреждали, что Трамп в течение субботы распорядится о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая.

Поводом для таких мер стало то, что эти страны, по мнению Трампа, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества фентанила.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс подтвердил в социальных сетях факт подписания документа о введении пошлин.

Со своей стороны советник Трампа по торговле Питер Наварро подтвердил CNN, что пошлины на энергоносители из Канады составят 10%, а не 25%, как на остальные товары.

По его словам, пошлины в 10% коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам.

Дональд Трамп США Канада Китай Мексика
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