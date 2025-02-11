Кредитный портфель Сбера в январе продолжил сокращаться

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе сократил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,8%, розничный – на 0,5%, говорится в сообщении банка.

"Принятые регуляторные ограничения и давление высоких ставок вносят свой вклад в сезонное снижение деловой активности в начале года: корпоративный и розничный кредитные портфели снизились на 0,5% в реальном выражении", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее банк сообщал, что в декабре 2024 года под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей (портфель кредитов физлицам сократился на 0,1%, юрлицам – на 1,4%).

Корпоративный кредитный портфель в январе без учета валютной переоценки снизился на 0,5% и составил 27,547 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,1 трлн руб. кредитов.

Розничный кредитный портфель в январе без учета секьюритизации снизился на 0,3% и составил 17,425 трлн руб. Частным клиентам в январе банк выдал 201 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов в январе снизился на 0,2% (без учета секьюритизации) и составил 10,9 трлн руб. (в декабре ипотечный портфель вырос на 0,2%). В январе банк выдал 69 млрд руб. ипотечных кредитов.

Снижение портфеля потребительских кредитов в январе замедлилось до 2,0% с сокращения на 3,1% в декабре. Объем портфеля на 1 февраля составил 3,8 трлн руб. В январе выдачи потребительских кредитов составили 73 млрд руб.

Портфель кредитных карт за месяц вырос на 2,5% до 2,3 трлн руб. (в декабре рост этого портфеля составил 0,4%).

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,3% на конец января (по итогам декабря - 2,2%).

Средства физлиц в январе сезонно снизились на 2,6% до 26,865 трлн руб. (-2,5% без учета валютной переоценки) после уверенного роста в декабре (+2,5%).

Средства юрлиц в январе выросли на 4,0% до 13,684 трлн руб. (+4,3% без учета валютной переоценки). В декабре этот показатель снизился на 3,5%.