Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% до 132,9 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

"Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2025 года снизились на 33,6% и составили 43,4 млрд руб. Стоимость кредитного риска в январе без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8% (годом ранее - 1,9%). Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Чистые процентные доходы в январе текущего года выросли на 9,4% до 231,5 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов.

Сбербанк увеличил чистые комиссионные доходы в январе на 2,6% до 50,0 млрд руб. на фоне роста транзакционной активности.

Операционные расходы за январь выросли на 12,9% до 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8% (годом ранее - 22,5%).

Базовый и основной капитал снизились за месяц на 0,3% и 0,2%, составив 5,919 трлн руб. и 6,069 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 0,1% до 6,950 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились за месяц на 0,1 процентного пункта (п.п.) – до 10,9% и 11,2% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала тоже сократился на 0,1 п.п. до 12,8%.

Банк отмечает, что расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2024 года - январь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,1 п.п.