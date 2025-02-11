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Morgan Stanley понизил прогноз цены на Brent в I квартале до $75 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цены на Brent в первом квартале на $2,5 - до $75 за баррель, а также отметили, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа может ослабить спрос мировой экономики и привести его в большее соответствие с предложением во втором полугодии 2025 года.

По их словам, введение пошлин и усиление торговой напряженности может нанести болезненный удар по нефтеемким сегментам. Возросшая неопределенность в отношении перспектив спроса, вероятно, заставит ОПЕК+ отложить постепенное сворачивание ограничений на добычу нефти, которое организация планировала начать с 1 апреля.

В Morgan не изменили предыдущие оценки спроса на нефть в этом году, но отметили вероятность того, что во втором полугодии ее предложение будет ниже, чем предполагалось ранее.

Продление ограничений по добыче ОПЕК+ снизит прогноз банка по предложению на 400 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики также отмечают введение дополнительных санкций против нефтяной отрасли России и возвращение политики максимального давления по отношению к Ирану, призванной свести к нулю экспорт нефти из страны.

По оценкам Morgan, мировые запасы нефти за истекший период первого квартала выросли примерно на 600 тысяч баррелей в сутки, а модели банка предсказывают довольно значительный рост - на 1 млн баррелей в сутки - во втором квартале.

Между тем, учитывая типичный скачок спроса между вторым и третьим кварталами, а также ожидаемое сокращение добычи, профицит предложения во втором полугодии может уступить место дефициту в 200 тысяч баррелей в сутки.

Morgan Stanley Иран ОПЕК США Brent Дональд Трамп
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