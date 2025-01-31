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Goldman повысил прогноз цен на нефть Brent на 2025-2026 гг.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие два года из-за сокращения коммерческих запасов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В этом году, как полагают эксперты, нефть будет стоить в среднем $78 за баррель против прежней оценки в $76. В 2026 году прогнозируется $73 за баррель против $71 за баррель, ожидавшихся прежде.

Пикового значения в $80 за баррель котировки достигнут в апреле-мае 2025 года, отмечают в Goldman.

Прогноз коммерческих запасов ОЭСР на 2025-2026 гг. был понижен, в первую очередь, из-за меньших, чем ожидалось, поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК (за исключением США). Это стало причиной сокращения текущей оценки запасов ОЭСР на 48 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении банка.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов в пятницу подорожали на 0,1% - до $75,95 за баррель.

Goldman Sachs нефть
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