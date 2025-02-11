Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в 2024 году упала на 57% до 123 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 2024 год сократилась на 57% до 123 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Падение в основном объясняется уменьшением доходов от участия в других организациях, что было частично компенсировано снижением расходов по курсовым разницам, пояснил представитель компании.

Выручка за 2024 год выросла на 3% и составила 905 млрд рублей, что обусловлено ростом мировых цен на медь и ослаблением рубля, но было частично компенсировано снижением мировых цен на металлы платиновой группы.

Валовая прибыль выросла на 11% до 341 млрд рублей, прибыль от продаж – на 8% до 244 млрд рублей.

Себестоимость за 2024 год составила 564 млрд рублей по сравнению с 570 млрд рублей годом ранее.

Процентные расходы за 2024 год составили 149 млрд руб., увеличившись на 67 млрд руб., или 82% по сравнению с 2023 годом, в связи с ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Норильского дивизиона компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).