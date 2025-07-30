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Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" в I полугодии 2025 года по РСБУ упала на 15%, до 58,56 млрд рублей, сообщила компания.

Падение произошло преимущественно в связи с ростом процентных расходов, частично компенсированным повышением прибыли от продаж.

Прибыль от продаж выросла на 20% г/г, до 136 млрд рублей.

Выручка компании составила 456,56 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено в основном динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Себестоимость за 6 месяцев 2025 года составила 281 млрд рублей, увеличившись на 5%, в первую очередь, в связи с инфляционным ростом расходов.

Процентные расходы составили 97 млрд рублей, повысившись на 49%, в связи с ростом доли рублевых заимствований, привлекаемых по более высокой ставке.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).

Норникель
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