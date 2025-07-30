Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" в I полугодии 2025 года по РСБУ упала на 15%, до 58,56 млрд рублей, сообщила компания.
Падение произошло преимущественно в связи с ростом процентных расходов, частично компенсированным повышением прибыли от продаж.
Прибыль от продаж выросла на 20% г/г, до 136 млрд рублей.
Выручка компании составила 456,56 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено в основном динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.
Себестоимость за 6 месяцев 2025 года составила 281 млрд рублей, увеличившись на 5%, в первую очередь, в связи с инфляционным ростом расходов.
Процентные расходы составили 97 млрд рублей, повысившись на 49%, в связи с ростом доли рублевых заимствований, привлекаемых по более высокой ставке.
Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).