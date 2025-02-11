Владелец бренда Gucci в 2024 году сократил выручку на 12%, лучше прогноза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, в 2024 году снизила выручку на 12%, но результат оказался лучше ожиданий экспертов.

Годовая выручка компании составила 17,194 млрд евро по сравнению с 19,566 млрд евро в 2023 году. Продажи без учета изменения курсов обмена валют снизились также на 12%.

Чистая прибыль Kering сократилась на 62% - до 1,133 млрд евро. Операционная прибыль опустилась на 46% и составила 2,554 млрд евро, рентабельность по этому показателю понизилась до 14,9% с 24,3% годом ранее.

Продажи бренда Gucci в прошлом году упали на 23% (до 7,65 млрд евро), Yves Saint Laurent - на 9% (до 2,88 млрд евро), тогда как Bottega Veneta - увеличились на 4% (до 1,71 млрд евро).

В четвертом квартале выручка Kering опустилась на 11,6% относительно того же периода годом ранее - до 4,39 млрд евро.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем оценивали годовую выручку компании на уровне 17,05 млрд евро, квартальную - 4,23 млрд евро.

Совет директоров Kering рекомендовал годовые дивиденды в размере 6 евро по сравнению с 14 евро за 2023 год. Выплаты запланированы на 7 мая.

За последние 12 месяцев капитализация Kering упала более чем на 37% (до 29,9 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил более 5%.