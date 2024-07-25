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Акции владельца Gucci и Balenciaga рухнули до минимума за семь лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, отчиталась о сокращении прибыли и выручки в первом полугодии 2024 года и дала слабый прогноз на второе полугодие, после чего ее акции рухнули в цене до минимума за семь лет.

Падение акций Kering на торгах в Париже в четверг доходило до 9%, котировки опускались до самой низкой отметки с августа 2017 года. За последние 12 месяцев капитализация компании упала вдвое, до 37 млрд евро.

Kering сообщила, что ее чистая прибыль в январе-июне составила 878 млн евро, операционная прибыль от продолжающихся операций - 1,58 млрд евро. Годом ранее показатели составляли 1,79 млрд евро и 2,74 млрд евро соответственно.

Выручка Kering сократилась на 11%, до 9,02 млрд евро с 10,14 млрд евро.

Продажи бренда Gucci в мире упали на 20% - до 4,09 млрд евро. Доходы бренда Yves Saint Laurent понизились на 9% - до 1,44 млрд евро. Выручка Bottega Veneta практически не изменилась и составила 836 млн евро. Доходы других брендов, в числе которых Balenciaga и Alexander McQueen, в целом сократились на 7%, до 1,72 млрд евро.

"С учетом неопределенности, которая будет оказывать давление на спрос в люксовом сегменте в ближайшие месяцы после замедления в первом полугодии, операционная прибыль Kering от продолжающихся операций во втором полугодии 2024 года может сократиться примерно на 30% в годовом выражении", - говорится в пресс-релизе компании.

Чистый долг Kering на конец первого полугодия составлял 9,9 млрд евро.

Balenciaga Gucci Kering
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