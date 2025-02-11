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Elliott консолидировала долю стоимостью более $2,5 млрд в Phillips 66

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Elliott Investment Management аккумулировал долю стоимостью более $2,5 млрд в американской нефтеперерабатывающей Phillips 66 и планирует продвигать операционные изменения в компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, Elliott хочет упростить структуру Phillips 66, в том числе за счет продажи или выделения сегмента транспортировки энергоносителей.

Elliott впервые призвала компанию к стратегическим преобразованиям в конце 2023 года. Тогда инвестиции фонда составляли примерно $1 млрд.

Несколько месяцев спустя стороны договорились о включении нового члена в совет директоров Phillips 66 и заявили о планах согласовать кандидатуру еще одного в ближайшие месяцы, однако он до сих пор не назван.

По словам источников газеты, Elliott по-прежнему считает, что эмитент не выполнил обязательства по преобразованию совета директоров. На данный момент он входит в пятерку крупнейших инвесторов Phillips 66.

Капитализация нефтеперерабатывающей компании превышает $51 млрд.

Phillips 66 Elliott Elliott Investment Management
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